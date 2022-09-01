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Тренер "Зенита" Семак оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ

Тренер "Зенита" Семак оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с московским "Спартаком" в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак", конечно, абсолютно заслуженно находится на том месте, на котором он сейчас есть.

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