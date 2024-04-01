МИД РФ через Минск передал Украине требования о выдаче причастных к терактам: главное за сутки

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Москва использовала Минск, чтобы передать Украине требования о выдаче причастных к терактам, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, а Израиль предложил расформировать Ближневосточное агентство ООН.
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