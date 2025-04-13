В Британии задействовали армию для расчистки Бирмингема от мусора

Правительство Великобритании задействовало армию для расчистки Бирмингема от завалов мусора, образовавшихся в результате забастовки мусорщиков, 13 апреля передает GB News Заместитель премьер-министра Анджела Рейнер задействовала полномочия, известные как Военная помощь гражданским властям (Maca).
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