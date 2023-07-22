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Сенатор Джабаров допустил, что США могут передать в руки президента Украины Зеленского ядерное оружие

Сенатор Джабаров допустил, что США могут передать в руки президента Украины Зеленского ядерное оружие

Член Совета Федерации Владимир Джабаров допустил, что Соединенные Штаты могут передать в руки украинского лидера Владимира Зеленского ядерное оружие.

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Комментарии
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С С
....а мы за это должны ударить по америке. Тем более амеры просили передать им что-то российское боевое. Мы им с доставкой на дом. Если разгромить америку, весь западлючий мир заткнется.
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19 час.

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