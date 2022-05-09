В подмосковном Воскресенске начальник УМВД совместно с городским прокурором поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Начальник УМВД России по г.о. Воскресенск полковник полиции Дмитрий Коновалов совместно с городским прокурором советником юстиции Андреем Малютиным посетили по месту жительства и поздравили ветерана Великой Отечественной войны Морозова Валентина Васильевича с 77-ой годовщиной Победы.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Возбуждено еще два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих
- Возбуждено уголовное дело по факту ранения российских журналистов RT и мирных граждан в городе Докучаевске ДНР
- Военными следователями СК России возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими Киевского и Кировского районов города Донецка
Свежие комментарии