В подмосковном Воскресенске начальник УМВД совместно с городским прокурором поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Начальник УМВД России по г.о. Воскресенск полковник полиции Дмитрий Коновалов совместно с городским прокурором советником юстиции Андреем Малютиным посетили по месту жительства и поздравили ветерана Великой Отечественной войны Морозова Валентина Васильевича с 77-ой годовщиной Победы.