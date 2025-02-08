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Сбережения россиян увеличатся до 68 триллионов

Сбережения россиян увеличатся до 68 триллионов

В 2025 году рынок сбережений продолжит стабильно расти. По итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн.

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