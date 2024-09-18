В реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию добавили одну организацию

Реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования для создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию дополнен еще одной организацией – АО «Тимер Банк».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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