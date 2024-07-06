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Экс-губернатор Псковской области: Ликвидировать Зеленского можно и нужно было в первые дни СВО

Экс-губернатор Псковской области: Ликвидировать Зеленского можно и нужно было в первые дни СВО

Для достижение целей СВО надо было ликвидировать верхушку Украины в первые дни спецоперации, когда для этого имелись возможности, впрочем, как и сейчас, – без всякого применения ядерного оружия.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Зачем уничтожать верхушку, &quot;знамя&quot; киевской правящей под руководством амеров хунты, если, судя по реальному исполнению СВО, политическое руководство России поставило цель уничтожить не эту верхушку, а её холопов и как можно больше, а заодно положить в землю и наших героев, построив на их гибели фундамент патриотизма. Иначе трудно объяснить такое нежное отношение к Банковой, которую ДАВНО надо было стереть в пыль вместе со всеми этими Радой (о чём мечтала ещё Савченко), ВСУ, СБУ, ГУР, офисом президента вместе с ним... Тогда, пока оставшиеся в живых расползались по щелям, вся Украина расползлась бы по швам. Об Этом здесь:       https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
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