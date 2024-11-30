Богородский городской округ признан лучшим спортивным муниципалитетом страны

Реклама Фото: пресс-служба Министерства спорта РФВ рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Министерство спорта РФ состоялся Всероссийский конкурс среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.
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