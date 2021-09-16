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Состоялся первый полет в космос полностью непрофессионального экипажа

Состоялся первый полет в космос полностью непрофессионального экипажа

Корабль Crew Dragon собрал на своем борту четырех туристов. В космический полет отправились спонсор и командир экипажа, бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс, а также ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

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