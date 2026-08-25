Не по воле случая: ученые доказали, что появление Земли было предрешено

Наша планета — не редкая космическая удача, а предсказуемый результат физических процессов.Учёные из Гавайского университета провели больше тысячи симуляций, которые показали: формирование Земли и других планет земной группы подчиняется естественным законам эволюции, а не стечению обстоятельств.
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