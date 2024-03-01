🇫🇷 О третьем этапе учения Poker-2024/3 Сентябрь выдался довольно плодотворным на события вокруг ядерного вооружения.
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🇫🇷 О третьем этапе учения Poker-2024/3 Сентябрь выдался довольно плодотворным на события вокруг ядерного вооружения.
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