Футбольные фанаты скандировали «Макрон, уходи!» на матче Франция – Нидерланды

Протесты против пенсионной реформы находят отклик даже на трибунах футбольных стадионов. На минувшем матче между сборными Франции и Нидерландами болельщики выкрикивали лозунги, призывающие президента Эммануэля Макрона сложить свои полномочия.
Протесты против пенсионной реформы находят отклик даже на трибунах футбольных стадионов. На минувшем матче между сборными Франции и Нидерландами болельщики выкрикивали лозунги, призывающие президента Эммануэля Макрона сложить свои полномочия.
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