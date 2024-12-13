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В Вашингтоне не ожидают, что Си Цзиньпин примет приглашение Трампа посетить церемонию инаугурации

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года, передает CBS News со ссылкой на два источника, знакомые с процессом планирования мероприятий.

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