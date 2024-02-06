Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Давненько не писал. Обуяла какая-​то нездоровая лень, которая скорее напоминает депрессняк. Очень непросто жить в агрессивно враждебной среде годами.

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Комментарии
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Вадим Ебург
Самое удивительное - жизнь во время войны. Даже когда линия фронта близко. Казалось бы - жизнь всего дороже. Бросай всё и беги... Но ведь большинство никуда не уходит, не прячется. Не верят, что могут погибнуть? С одинаковой вероятностью от украинского или российского боеприпаса.
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17 час.
М
Мария
Украинство - это тяжёлое психическое расстройство. У людей поехала крыша. Такое бывает с целым народом. Геббельс был прав, когда говорил: &quot;Дайте мне СМИ - и я любой народ превращу в стадо свиней.!&quot; Сейчас эта наука сводить пропагандой с ума называется нейролингвистическое программирование. Зомбирование. Украинцы поверили, что они не русские. Зла к ним нет, но жалко их. Учёные утверждают, что раззомбированию поддаётся только половина. Так что будущее не представляю.
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17 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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