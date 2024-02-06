Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Самое удивительное - жизнь во время войны. Даже когда линия фронта близко. Казалось бы - жизнь всего дороже. Бросай всё и беги... Но ведь большинство никуда не уходит, не прячется. Не верят, что могут погибнуть? С одинаковой вероятностью от украинского или российского боеприпаса.

М

Мария

Украинство - это тяжёлое психическое расстройство. У людей поехала крыша. Такое бывает с целым народом. Геббельс был прав, когда говорил: "Дайте мне СМИ - и я любой народ превращу в стадо свиней.!" Сейчас эта наука сводить пропагандой с ума называется нейролингвистическое программирование. Зомбирование. Украинцы поверили, что они не русские. Зла к ним нет, но жалко их. Учёные утверждают, что раззомбированию поддаётся только половина. Так что будущее не представляю.