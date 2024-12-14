В Астрахани «горели» два этажа дома-интерната для престарелых

Согласно легенде пожарно-тактического учения. В ходе него огнеборцы «спасли» 6 человек. В большинстве домов-интернатов для престарелых и инвалидов контингент –это пожилые, прикованные к постели или инвалидной коляске люди.
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