Фото дня: Патрик Суэйзи

Фото дня: Патрик СуэйзиАмериканский актер, танцор, певец и автор песен, трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» – Патрик Суэйзи запомнился зрителям благодаря своим харизматичным персонажам в культовых "Грязных танцах" и "Приведении".