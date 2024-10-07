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В РФ курс доллара составит 94-96 рублей в период с 7 по 11 октября 

В РФ курс доллара составит 94-96 рублей в период с 7 по 11 октября 

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сообщил, что рост цен на нефть может привести к укреплению курса рубля, однако факторы, оказывающие давление на торговый баланс России, сдерживают его рост.

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