Путину передали "боевой привет" от Ким Чен Ына

TASS/AP Секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ён передал от лидера КНДР Ким Чен Ына "боевой привет" президенту России Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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