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Регионы России

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СК РФ приостановил поиски пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге

СК РФ приостановил поиски пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявил, что новые поиски пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге не планируются в ближайшее время.

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