СК РФ приостановил поиски пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявил, что новые поиски пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге не планируются в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Турция поставила ...
- Икона Андрея Рубл...
- Т Валерий Горелых: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым