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Велемудр. Мир тесен.

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  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Надежда. История нашей Планеты и Ваш интерес к ней- это, конечно, правильно. Только ведь не одна наша П...Эпоха древних стр...
  • алекс кузь
    Циклы, эпохи, космос. Социум не имеет значения. Важны только технологии. Наса бросит планету и улетит на другую.Эпоха древних стр...
  • Nadezhda Lescenko
    Добрый день,  Александр Николаевич!  Я интересуюсь историей планеты, но самой некогда искать такие материалы, да и не...Эпоха древних стр...

Эпоха древних строителей и разрушителей

Эпоха древних строителей и разрушителей

В преданиях многих народов мира сохранились упоминания о белых богах, пришедших с Севера. Это были культуртрегеры, которые дали образование, научили ремеслам, строительству, земледелию, научили разводить скот.

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Комментарии
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Nadezhda Lescenko
Добрый день,  Александр Николаевич!  Я интересуюсь историей планеты, но самой некогда искать такие материалы, да и негде - поэтому всегда читаю  вас.   Но хочу уточнить всеобщую ошибку:  гиганты прибыли с планет, где гравитация  была много ниже нашей.   Они просто не смогли здесь прижиться, или постепенно выродились, уменьшились в размерах. Посмотрите на китов - огромные животные , и живут в воде - чтобы вес уменьшить.   А вот слоны, вполне возможно, переселенцы с планет с повышенной гравитацией, и были вначале меньшими по размерам.  Особенно меня интересуют периоды событий.  Они показывают не просто историю, а скорость движения системы и ее размеры, циклы.   Вот простой галактический цикл Земли, обращающейся вокруг Солнца - около 65 млн лет.  Это полный оборот орбитального кольца вокруг оси вращения - Солнца.   Что касается расположения планет - это, скорее всего, результат столкновения Солнца и другой звездной системы, возможно,  Юпитера, влетевшего к нам.  Он перекроил всю систему перекидал малые планеты, потерял часть своих спутников - в результате жизнь на планетах была уничтожена, и все пришлось начать заново
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15 час.
алекс кузь
Циклы, эпохи, космос. Социум не имеет значения. Важны только технологии. Наса бросит планету и улетит на другую.
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10 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Надежда. История нашей Планеты и Ваш интерес к ней- это, конечно, правильно. Только ведь не одна наша Планета присутствует в этом Мироздании. Ведь совершенно очевидно, что ВСЁ взаимосвязано. Потом, Вы не можете себе представить, что у Человечества может быть не совсем верное представление о том мире, в котором они живут. Вот выдержка из этой статьи: ===&quot;Не стоит забывать и про эфирный процесс. Земля пропускает через себя огромные потоки эфира, который когда-то был первым элементом в таблице Менделеева, строящие под огромным давлением в ядре Земли вещество. При этом строится не только водород, но и самые тяжелые металлы.&quot;=== Эфир- это та Материя, которая РОЖДАЕТ ВСЁ окружающее, Земля не может пропускать через себя то, что её порождает ЕЖЕСЕКУНДНО, понимаете? Потом, Солнечная система- это Галактическое образование и существует безотрывно от нашей Галактики Млечный Путь. Вот, посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=6iO_IMNgT9E Если Вам интересно, то могу объяснить более подробно. Да и откуда Вы взяли цифру &quot;около 65 млн лет&quot;, когда ===&quot;25 800 лет — платонов год, период прецессии земной оси. В 226 000 000 лет оценивается период обращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики. Вероятно, это самая низкая надёжно вычисленная частота периодического процесса.&quot;=== Всего доброго.
Движение Земли, Солнца и планет в галактике
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