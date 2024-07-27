Эпоха древних строителей и разрушителей

Добрый день, Александр Николаевич! Я интересуюсь историей планеты, но самой некогда искать такие материалы, да и негде - поэтому всегда читаю вас. Но хочу уточнить всеобщую ошибку: гиганты прибыли с планет, где гравитация была много ниже нашей. Они просто не смогли здесь прижиться, или постепенно выродились, уменьшились в размерах. Посмотрите на китов - огромные животные , и живут в воде - чтобы вес уменьшить. А вот слоны, вполне возможно, переселенцы с планет с повышенной гравитацией, и были вначале меньшими по размерам. Особенно меня интересуют периоды событий. Они показывают не просто историю, а скорость движения системы и ее размеры, циклы. Вот простой галактический цикл Земли, обращающейся вокруг Солнца - около 65 млн лет. Это полный оборот орбитального кольца вокруг оси вращения - Солнца. Что касается расположения планет - это, скорее всего, результат столкновения Солнца и другой звездной системы, возможно, Юпитера, влетевшего к нам. Он перекроил всю систему перекидал малые планеты, потерял часть своих спутников - в результате жизнь на планетах была уничтожена, и все пришлось начать заново

Валерий Холодок

Здравствуйте, Надежда. История нашей Планеты и Ваш интерес к ней- это, конечно, правильно. Только ведь не одна наша Планета присутствует в этом Мироздании. Ведь совершенно очевидно, что ВСЁ взаимосвязано. Потом, Вы не можете себе представить, что у Человечества может быть не совсем верное представление о том мире, в котором они живут. Вот выдержка из этой статьи: ==="Не стоит забывать и про эфирный процесс. Земля пропускает через себя огромные потоки эфира, который когда-то был первым элементом в таблице Менделеева, строящие под огромным давлением в ядре Земли вещество. При этом строится не только водород, но и самые тяжелые металлы."=== Эфир- это та Материя, которая РОЖДАЕТ ВСЁ окружающее, Земля не может пропускать через себя то, что её порождает ЕЖЕСЕКУНДНО, понимаете? Потом, Солнечная система- это Галактическое образование и существует безотрывно от нашей Галактики Млечный Путь. Вот, посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=6iO_IMNgT9E Если Вам интересно, то могу объяснить более подробно. Да и откуда Вы взяли цифру "около 65 млн лет", когда ==="25 800 лет — платонов год, период прецессии земной оси. В 226 000 000 лет оценивается период обращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики. Вероятно, это самая низкая надёжно вычисленная частота периодического процесса."=== Всего доброго.