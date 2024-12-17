Сотрудничество с «новой властью» в Сирии против России: ЕС боится военных

Глава европейской дипломатии Каи Каллас заявила, что многие министры иностранных дел ЕС выступают против российского военного присутствия в Сирии и считают это условием для сотрудничества с новым руководством страны.
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