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Сотрудничество с «новой властью» в Сирии против России: ЕС боится военных

Сотрудничество с «новой властью» в Сирии против России: ЕС боится военных

Глава европейской дипломатии Каи Каллас заявила, что многие министры иностранных дел ЕС выступают против российского военного присутствия в Сирии и считают это условием для сотрудничества с новым руководством страны.

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