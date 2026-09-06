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На фоне визита Уиткоффа в Киев NYT выдала пост о коррупции при снабжении Украины

На фоне визита Уиткоффа в Киев NYT выдала пост о коррупции при снабжении Украины

The New York Times пишет, что завершилось журналистское расследование по вопросу снабжения Украины. Оно, как сообщает NYT, показало, что система военного снабжения Украины в ходе войны пострадала от масштабного мошенничества, расточительства и неэффективного управления.

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