На фоне визита Уиткоффа в Киев NYT выдала пост о коррупции при снабжении Украины

The New York Times пишет, что завершилось журналистское расследование по вопросу снабжения Украины. Оно, как сообщает NYT, показало, что система военного снабжения Украины в ходе войны пострадала от масштабного мошенничества, расточительства и неэффективного управления.
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