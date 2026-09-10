Дмитрий Дибров назвал интернет-критиков "дворняжками"

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью каналу «Москва 24» выразил недовольство интернет-критиками, назвав их «дворняжками».
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