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«Мне не нравится низ. Выглядит слишком провокационно». Стилист об образе Загитовой на премии глянцевого журнала

«В образе Загитовой мне очень нравится верх, поскольку корсет – сейчас очень актуальный элемент в гардеробе.

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