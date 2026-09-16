Почему FPV-детектор не спасёт от дальнобойного крыла: физика двух разных угроз

Когда речь заходит о защите промышленных объектов от беспилотников, чаще всего вспоминают про FPV-коптеры.
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