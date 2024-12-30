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ВС России нанесли удар по ангару с техникой и месту дислокации ВСУ

Российские военные нанесли удары по складу дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы, а также по ангару с техникой противника в Полтавской области и месту временной дислокации украинских солдат в Днепропетровской области.

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