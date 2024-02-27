Жан-Пьер не стала комментировать сообщения о переговорах по обмену Навального*

Официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер не стала комментировать сообщения о переговорах по обмену Алексея Навального*, которые якобы велись, когда российский оппозиционный политик был жив.
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