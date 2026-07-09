Azimut поделится новыми моторами с другими моделями Lada

Новый вазовский кроссовер Lada Azimut поделится двигателями с семействами Lada Vesta и Iskra. Об этой обратной унификации рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов, подводя итоги первого полугодия 2026 года и обозначая дальнейшие планы.
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