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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Стрикленд выложил видео с моментом аварии на багги. Его друг потерял сознание

Чемпион UFC Шон Стрикленд выложил в соцсети аварию, в которую он с другом попал на багги. Багги, за рулем которого был друг Стрикленда Крис, перевернулся на высокой скорости.

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