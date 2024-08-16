В Омске по ходатайству следствия суд арестовал имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму более 1,5 млрд рублей

В производстве следователя следственной части СУ УМВД России по Омской области находится уголовное дело о преднамеренном банкротстве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате противозаконной деятельности.
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