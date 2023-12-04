Бывший замглавы администрации Ахтубинска предстанет перед судом за торговлю землёй

Заместитель прокурора области Альберт Емельянов утвердил обвинительное заключение. В Астрахани будут судить бывшего заместителя главы администрации МО «Город Ахтубинск», который обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий.
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