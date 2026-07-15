Два землетрясения на Камчатке: магнитуда 6,0 и 5,7

15 июля в прибрежной зоне Камчатки зарегистрированы два землетрясения. Первое с магнитудой 6,0 произошло в 210 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,6 км, второе — в 206 км от города с магнитудой 5,7 и глубиной очага 72 км.