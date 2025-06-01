Шуметь станет дорого: в Госдуме собираются в 40 раз увеличить штрафы за громкий выхлоп мотоциклов и автомобилей

Шуметь станет дорого: в Госдуме собираются в 40 раз увеличить штрафы за громкий выхлоп мотоциклов и автомобилейНа рассмотрение Госдумы внесён законопроект об ужесточении ответственности за эксплуатацию машин и мотоциклов, выхлоп которых не соответствует нормам по уровню шума и содержания загрязняющих веществ.