Бразилия: По меньшей мере один мирный житель был убит и еще один ранен в результате попадания шальной пули во время перестрелки с участием конкурирующих преступных группировок, включая Terceiro Comando Puro (TCP), в Вигарио-Жераль, северная зона Рио-де-Жанейро, в вечерние часы по местному времени 20 июля.