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Контрафронт

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Бразилия: По меньшей мере один мирный житель был убит и еще один ранен в результате попадания...

Бразилия: По меньшей мере один мирный житель был убит и еще один ранен в результате попадания шальной пули во время перестрелки с участием конкурирующих преступных группировок, включая Terceiro Comando Puro (TCP), в Вигарио-Жераль, северная зона Рио-де-Жанейро, в вечерние часы по местному времени 20 июля.

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