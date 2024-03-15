SSM: решение проблемы одиночества молодежи может принести экономические выгоды

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Гринвичского университета установили, что одиночество в раннем подростковом возрасте подрывает социально-экономическое положения человека в дальнейшем.
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