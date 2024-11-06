Новосибирская испытательная лаборатория совершенствует работу по обеспечению безопасности пищевой продукции для жителей региона

Для того, чтобы на полки магазинов попадала безопасная пищевая продукция, специалисты подведомственной лаборатории Россельхознадзора проводят серьезную исследовательскую работу, выявляя некачественные продукты питания.
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