Предвестница Победы: какой ценой Красная армия освобождала Польшу

Наступивший год для всей страны имеет особое значение. В мае мы отметим 80-тилетие Великой Победы, а наступивший год, решением президента, объявлен Годом Защитника Отечества , в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии