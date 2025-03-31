Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемых

Стремление Киева войти в состав альянса привело к конфликту с Россией Вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.