Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемых

Стремление Киева войти в состав альянса привело к конфликту с Россией Вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.
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