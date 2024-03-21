Скончалась жительница Белгорода, которая впала в кому из-за страха за своих детей

БЕЛГОРОД, 21 марта, ФедералПресс. Скончалась преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Инна Лагутина, которая впала в кому после ракетного удара со стороны ВСУ.
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