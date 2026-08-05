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Туризм и География

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Разрушая мифы о дробовике: что нужно знать о калибрах, патронах и магнумах

Разрушая мифы о дробовике: что нужно знать о калибрах, патронах и магнумах

Честно говоря, я долгое время смотрела на гладкоствольное оружие сквозь призму киношных штампов. Казалось, что дробовик — это исключительно грубая сила ближнего боя, где главное — громкий звук выстрела и разрушительный эффект, не требующий особого ума.

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