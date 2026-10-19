Зенитная артиллерия возвращается: справятся ли пушки с реактивными беспилотниками? Немецкая 35-мм зенитная артиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3 в составе зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Skynex (разработки компании Rheinmetall), замаскированная в полевых условияхРеактивные «Герани» ставят перед зенитчиками новую задачу.
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