Назвавшая сбродом неонацистов «Азова» Фарион подтвердила, что не жалеет о сказанном 

Украинские военные, которые общаются на русском языке, не могут быть своими для Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявила украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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