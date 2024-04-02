© РИА Новости Владимир СергеевСегодня 609 прочитали Киев настойчиво требует у союзников истребители F-16, но так ли они хороши, как утверждает Запад? По мнению автора статьи из infoBRICS, ВСУ напрасно надеются на эти самолеты – нет такой техники, которая могла бы составить конкуренцию российскому МиГ-31.