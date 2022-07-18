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Сергей Карякин: «В «Ходе королевы» шахматистка сидит под какими-то веществами. Прекрасная мысль — подать жалобу на этот сериал в комиссию по этике»

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о сериале «Ход королевы». — Попсовый вопрос: смотрел сериал «Ход королевы»?  — Я вообще стараюсь шахматные фильмы не смотреть.

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