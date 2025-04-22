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Военные ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Преображенка в ДНР

Военные ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Преображенка в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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