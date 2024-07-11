17-летняя дочь Глюкозы высказалась о беременности

Дочь известной российской певицы Глюкозы, 17-летняя Лидия Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом ray!, на протяжении последнего года была в центре внимания общественности из-за слухов о ее возможной беременности.
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