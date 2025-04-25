ВТБ: жители Северо-Запада и Сибири – самые ответственные заемщики

Москва и Санкт-Петербург демонстрируют средние показатели просроченной задолженности Согласно данным ВТБ, клиенты из Северо-Западного и Сибирского федеральных округов демонстрируют наибольшую дисциплину в погашении кредитов.
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