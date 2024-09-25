Русофобский скандал: в Европе призвали расстреливать за русские песни и кино Ольга ВайленкоВ Литве разгорелся скандал на фоне резких антироссийских высказываний известного местного телеведущего Альгиса Раманаускаса, который в прямом эфире общественного телевидения предложил крайние меры против тех, кто интересуется российской культурой.