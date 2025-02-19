РИА: США готовят план захвата европейской сталелитейной промышленности

Введение высоких пошлин на сталь и алюминий, которое было реализовано администрацией Трампа, вызвало значительное беспокойство в Европейском Союзе, где прогнозируют серьезные негативные последствия для сталелитейной отрасли.
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